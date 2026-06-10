В ДНР ожидаются сильный дождь, грозы, град и ветер до 20 м/с до конца дня (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В ближайший час и до конца суток 10 июня местами по ДНР ожидаются сильный дождь с грозой, град и порывы ветра до 20 метров в секунду. Об этом предупреждает ФГБУ «УГМС по ДНР».

МЧС рекомендует переходить дорогу только по пешеходным переходам, соблюдать скоростной режим и дистанцию, снижать скорость у школ и детских садов, держаться подальше от рекламных щитов и шатких конструкций, не укрываться под деревьями, а также парковать машины вдали от деревьев, опор освещения и ЛЭП.

Отметим, что 11 июня в Донецке ожидается облачная погода с грозами. Днем воздух прогреется до +26 градусов, ветер юго-восточный, 2 метра в секунду. Ночью столбик термометра опустится до +17, будет облачно, местами с прояснением, возможны грозы, ветер сменится на северо-восточный - тоже 2 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток изменится от 742 до 744 миллиметров ртутного столба.

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