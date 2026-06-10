Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП
В среду погода в Донецке продолжит радовать дончан летним теплом, но местами возможны дождь с грозой. Расскажем, какой будет погода в Донецке 10 июня 2026 года.
Середина недели принесет в столицу Республики устойчивое июньское тепло. Днем воздух прогреется до +26 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +16 градусов, так что вечер будет мягким и комфортным.
По прогнозам синоптиков, днем 10 июня в Донецке местами ожидаются грозы. Как и накануне, в одних районах города может быть сухо, а в других - пройти кратковременный грозовой дождь. Ночью осадки прекратятся, погода станет с переменчивой облачностью, без осадков. Стоит взять с собой зонт на всякий случай.
Днем в Донецке будет дуть слабый западный ветер со скоростью всего 2 метра в секунду. Ночью ветер станет еще слабее — всего 1 метр в секунду, сменив направление на северное и северо-западное.
Атмосферное давление в столице ДНР 10 июня 2026 года будет стабильным с незначительным повышением. В утренние часы барометры покажут 742 миллиметра ртутного столба, а к ночи давление поднимется до 744 миллиметров ртутного столба. Такие минимальные изменения вряд ли скажутся на самочувствии метеозависимых людей.
Относительная влажность воздуха в течение суток составит от 49 до 76 процентов.
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