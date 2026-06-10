13 июня «Шахтер» Донецк сыграет с «Дружбой» во Второй футбольной лиге РФ. Фото: ФК «Шахтер»

В субботу, 13 июня, донецкий «Шахтер» проведет домашний матч 12-го тура LEON-Второй лиги дивизиона Б в группе 1. Соперник - «Дружба» из Майкопа. Игра пройдет в Таганроге на стадионе «Форте Арена» (улица Спортивная, 2А). Начало в 16:00.

«Шахтер» лидирует в группе с 28 очками, из них 13 набрал дома в шести матчах. Победная серия горняков составляет шесть игр. В четырех из пяти последних матчей донецкий клуб выигрывал первый тайм. В шести последних встречах «Шахтер» забивает с 46 по 90 минуты.

У «Дружбы» 18 очков и шестое место. Беспроигрышная серия адыгейцев - четыре матча. Команда не пропускает в трех играх подряд. В семи из восьми последних матчей с участием желто-зеленых хотя бы одна из команд не забивала. В пяти последних гостевых встречах «Дружбы» во втором тайме была ничья.

Ранее футбольный клуб «Шахтер» обыграл команду «Астрахань» со счетом 3:0.

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