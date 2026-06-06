ФК «Шахтер» Донецк обыграл команду «Астрахань» со счетом 3:0. Фото: ФК «Шахтер» Донецк

Футбольный клуб «Шахтер» обыграл команду «Астрахань» со счетом 3:0, тем самым закрепил десятую победу подряд во Второй лиге Дивизиона Б.

- Хотел бы поблагодарить наших футболистов за их самоотдачу, за их дисциплину. То, как они сегодня играли на поле в меньшинстве – это просто фантастика, - говорит главный тренер «Шахтера» Виктор Коваленко. – Что касается хода игры, то до удаления я считаю, что у нас было больше преимущества, больше подходов интересных к воротам. Немного подвела реализация. А после удаления изменился ход игры. Мы чуть откатились назад, но это нам не помешало забить три мяча, чем я очень доволен.

Следующий матч «Шахтер» проведет 13 июня против команды «Дружба» на стадионе «Форте Арена» в Таганроге.

Ранее сообщалось, что Ростислав Гузов из ДНР стал чемпионом России по бильярдному спорту.

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