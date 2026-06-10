В Мариуполе благоустраивают сквер имени Адмирала Лунина

В городе продолжают приводить в порядок зеленые зоны. Фото: Администрация Мариуполя

В Мариуполе продолжают приводить в порядок зеленые зоны. В настоящее время сотрудники муниципального учреждения «Зеленстрой» заняты благоустройством сквера имени Адмирала Лунина в Приморском районе. Об этом сообщили в администрации города.

Основной задачей на данном этапе стала расчистка территории от сухостоя. Коммунальщики выкорчевывают и утилизируют погибшие кустарники, чтобы освободить пространство для дальнейшего озеленения.

Параллельно с этим специалисты ухаживают за декоративными насаждениями. В розариях и на участках с можжевельником рабочие удаляют сорняки, рыхлят почву и проводят формовку кустов. Такие мероприятия помогают поддерживать ухоженный вид зеленой зоны и способствуют здоровому росту растений.

Напомним, что в Мариуполе началась масштабная уборка основных автомагистралей. Коммунальщики наводят порядок на ключевых улицах города.

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