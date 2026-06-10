Саур-Могила в ДНР стала объектом федерального значения

Саур-Могила стала объектом федерального значения. Фото: ТГ/Пушилин

Мемориальный комплекс «Саур-Могила» в ДНР включен в перечень объектов культурного наследия федерального значения - такое распоряжение утвердило Правительство РФ. Теперь памятник внесут в единый государственный реестр объектов культурного наследия.

Напомним, что Саур-Могила - один из главных символов разгрома немецко-фашистских войск в годы Великой Отечественной войны. В 2014 году в районе мемориала шли ожесточенные бои с ВСУ, из-за чего комплекс получил сильнейшие повреждения и был практически разрушен. Восстановить его удалось в 2022 году - работы провели в кратчайшие сроки по поручению Президента России Владимира Путина.

Статус федерального объекта означает особый режим охраны: запрещена любая деятельность, способная ухудшить состояние памятника. За его повреждение или уничтожение грозит ответственность, вплоть до уголовной.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Цветочницы «Гербера» украсили бульвар Пушкина и парк «Кованых фигур» в Донецке

Донецк встречает лето с новыми элементами декора (подробнее)