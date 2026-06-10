Жителям ДНР грозят штрафы за использование старых покрышек для украшения дворов

Размещенные на земельном участке шины - нарушение экологических и санитарно-эпидемиологических требований к безопасному проживанию жильцов домов Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

В Амвросиевском округе ДНР напомнили жителям о запрете на использование старых покрышек во дворах. Администрация округа выступила с предупреждением: использование бывших в употреблении автомобильных покрышек при благоустройстве придомовых территорий запрещено.

В последнее время в округе распространилась практика среди жителей использовать старые шины для ограждения участков и создания клумб. Однако, как подчеркнули в администрации, такой подход не считается благоустройством - фактически это захоронение отходов.

Согласно российскому законодательству, отработанные покрышки относятся к отходам производства и потребления 4-го класса опасности.

- Размещенные на земельном участке шины - нарушение экологических и санитарно-эпидемиологических требований к безопасному проживанию граждан, - подчеркивают местные власти.

За создание клумб, ограждений и иных элементов благоустройства из использованных автопокрышек предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ.

Если факт размещения шин будет выявлен, утилизацию проведут органы местного самоуправления вместе с управляющими компаниями.

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