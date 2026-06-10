Реставратор из Мариуполя спас уникальный артефакт эпохи палеолита

Сейчас редкий экспонат вернулся на хранение в восстановленный музей Мариуполя. Фото (архив): ТГ/Моргун

В фонды хранения краеведческого музея Мариуполя вернулся самый древний экспонат - каменный наконечник эпохи верхнего палеолита. Возраст артефакта составляет 18 тысяч лет.

Как рассказала ТАСС директор краеведческого музея Раиса Божко, уникальный артефакт был найден на пепелище сожженного ВСУ здания. Сразу же после освобождения города реставратор музея начал проводить раскопки на месте разрушенного строения. Его кропотливая работа позволила спасти более 500 археологических предметов - изделий из камня и железа, которые могли быть безвозвратно утрачены.

Среди найденных ценностей - каменный наконечник с амвросиевской стоянки. Именно он считается самым старым экспонатом музея.

- Даже сохранился наш самый старый экспонат, которому 18 тысяч лет - это каменный наконечник из амвросиевской верхнепалеолитической стоянки, - отметила Раиса Божко.

Напомним, ранее сообщалось, что спасенные артефакты из музея «Азовстали» передали в ДНР. Уникальные исторические документы и фотографии советского периода пополнят фонды музеев Республики.

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