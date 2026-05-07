Спасенные артефакты из музея «Азовстали» передали в ДНР

Историческое наследие «Азовстали» возвращено в ДНР. Фото: РВИО

Уникальные артефакты, спасенные из разрушенного музея завода «Азовсталь» в Мариуполе, переданы в Донецк. Исторические документы и фотографии советского периода были обнаружены и собраны Российским военно-историческим обществом (РВИО) в ходе гуманитарной миссии на Донбассе.

Особую ценность представляют фотографии заводчан - ветеранов Великой Отечественной войны, а также почетные грамоты, альбом с кадрами трудовых будней предприятия, портреты заводчан 1960-70-х годов и сборник воспоминаний ветеранов.

- Это очень промыслительная история - в канун Дня Победы возвращаются домой артефакты из музея завода «Азовсталь». В 2023 году у нас была экспедиция нашего смоленского регионального отделения РВИО, была поездка в Мариуполь. Им удалось побывать на территории завода в разрушенном музее, они собрали артефакты и спасли все, что смогли, - рассказал заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко.

Министр культуры ДНР Михаил Желтяков заявил, что артефакты будут временно храниться в Донецком республиканском краеведческом музее, а затем распределены между другими музейными учреждениями, включая Мариупольский краеведческий музей.

