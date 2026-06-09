В трех районах Донецка завершили ремонт внутриквартальных дорог

Сейчас дорожные службы развернули ремонтные работы в Пролетарском районе Донецка. Фото: МАХ/Кулемзин

В Донецке продолжают восстанавливать внутриквартальные дороги. К данному времени ремонтные работы уже проведены в трех районах города. Об этом сообщили в администрации городского округа.

- На сегодня работы уже завершены в Ворошиловском, Ленинском и Буденновском районах, - заявили там.

В мэрии добавили, что сейчас дорожные службы сосредоточили свои усилия на Пролетарском районе. Здесь специалисты приступили к укладке нового асфальтового покрытия. В рамках текущего этапа планируется привести в нормативное состояние дорожное полотно общей площадью 5 500 квадратных метров.

Напомним, ранее сообщалось, что до конца 2026 года в Донецкой Народной Республике восстановят 900 километров дорог. Покрытие отремонтировано уже на участке более 145 километров. Кроме того, продолжается установка новых светофоров и дорожных знаков.

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