В ДНР с начала года восстановили 79 объектов, поврежденных обстрелами ВСУ

Ремонтно-восстановительные работы продолжаются. Фото (архив): ТГ/Пушилин

В ДНР продолжают восстанавливать инфраструктуру, поврежденную обстрелами ВСУ. По словам Главы Республики Дениса Пушилина, с начала этого года были капитально отремонтированы 79 пострадавших объектов.

- Среди них 4 учебных заведения, 3 детских сада, по одному объекту культуры и здравоохранения, - заявил он на оперативном совещании.

При этом работы по восстановлению продолжаются: еще 440 объектов находятся в процессе реконструкции. Особое внимание уделяется жилому фонду - более 120 многоквартирных домов включены в этот список.

Денис Пушилин подчеркнул, что все восстановительные работы и новое строительство осуществляются в рамках реализации Народной программы партии «Единая Россия». Данная программа учитывает наказы и пожелания жителей ДНР.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе восстанавливают профилакторий «Здоровье». 14-этажное здание оздоровительного назначения откроют к началу 2027 года.

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