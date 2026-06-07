Профилакторий «Здоровье» во время восстановительных работ Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

История профилакториев в нашей стране начинается в 1920-х годах, когда они стали появляться при туберкулезных диспансерах. С самого начала своего существования эти учреждения были нацелены на лечение рабочих производственных предприятий. Один из таких профилакториев был открыт на закате СССР в 1987 году в Мариуполе. Рабочие завода «Азовмаш», носившего в те годы название «Ждановтяжмаш», построили этот объект здравоохранения для всех работников металлургических и горнодобывающих предприятий тогдашней Донецкой области УССР.

Строитель во время восстановительных работ в профилактории «Здоровье» Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Профилакторий «Здоровье» во время восстановительных работ

Профилакторий «Здоровье» во время восстановительных работ Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Строитель во время восстановительных работ в профилактории «Здоровье» Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Спустя два десятилетия некогда машиностроительный гигант «Азовмаш» объявил о банкротстве, а лечебница опустела и была занята боевиками украинских вооруженных формирований.

Профилакторий «Здоровье» во время восстановительных работ Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Профилакторий «Здоровье» во время восстановительных работ Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вид на город из профилактория «Здоровье» Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

- С 2016 года там находились украинские националисты. Устраивали пьянки, стрельбу, разврат, - вспоминает местный житель Герман Максудов. - Весь поселок Шишманка видел и слышал все это. В 2022 году, когда начались бои за город, из бывшего профилактория сделали опорный пункт и использовали его как господствующую высоту. Боевики кошмарили весь Приморский район.

Вид на город из профилактория «Здоровье» Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Профилакторий «Здоровье» во время восстановительных работ Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Профилакторий «Здоровье» во время восстановительных работ Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Теперь строителям из «Единого заказчика» предстоит большая работа – восстановить здание профилактория.

- На самом деле самое тяжелое - это конструктив, мы уже прошли этот этап. Теперь несущие стены выдержат всю необходимую нагрузку, - пояснил прораб участка.

Профилакторий «Здоровье» во время восстановительных работ Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Профилакторий «Здоровье» во время восстановительных работ Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Профилакторий «Здоровье» во время восстановительных работ Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

На территории 14-этажного здания площадью 17 тысяч квадратных метров строители сейчас ведут устройство внутренних стен и перегородок, делают заливку полов керамзитом с последующей стяжкой. Завершить основные строительные и ремонтно-восстановительные работы на объекте планируется к концу 2026 года. Тогда же начнется оснащение профилактория всем необходимым медицинским оборудованием.

Профилакторий «Здоровье» во время восстановительных работ Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Профилакторий «Здоровье» во время восстановительных работ Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Профилакторий «Здоровье» во время восстановительных работ Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Будут созданы: отделение стационара на 12 коек, палатные отделения на 200 коек, кабинеты для лечебно-профилактических услуг и процедур по направлениям заболеваний костно-мышечной и нервной систем, соматических и иных заболеваний. Для пациентов в обновленном здании будут доступны оздоровительные групповые занятия, лечебный массаж, физиотерапевтические процедуры, вибрационные ванны, а также бассейн с подъемниками для людей с ограниченными возможностями мобильности.

Профилакторий «Здоровье» во время восстановительных работ Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Профилакторий «Здоровье» во время восстановительных работ Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Профилакторий «Здоровье» во время восстановительных работ Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

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