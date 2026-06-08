Новое отделение МФЦ открылось в Киевском районе Донецка

В Киевском районе Донецка открылось новое отделение многофункционального центра (МФЦ). Об этом сообщила руководитель ГБУ «МФЦ ДНР» Полина Кувалдина. Она уточнила, что отделение расположено по адресу: улица Лавренева, 31.
По словам Кувалдиной, для жителей Киевского района это еще один важный шаг к упрощению получения необходимых услуг.
- Особенно важно, что новое отделение открыто в районе, который серьезно пострадал в результате боевых действий, - подчеркнула руководитель МФЦ ДНР.
На первом этапе своей деятельности новое отделение МФЦ будет работать в формате предоставления «одной услуги» по Росреестру. Уже сейчас заявители могут обращаться сюда для решения вопросов, связанных с регистрацией недвижимости.
Напомним, что в ДНР работает мобильный комплекс МФЦ. С начала года он совершил 306 выездов, в том числе на освобожденные территории Республики.
Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram
Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Регистрацию недвижимости в ДНР упростили: как подать заявление
Жителям ДНР облегчили процесс внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости (подробнее)