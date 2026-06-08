Новое отделение МФЦ открылось в Киевском районе Донецка

В ДНР продолжают развивать сеть МФЦ. Фото: ТГ/Кувалдина

В Киевском районе Донецка открылось новое отделение многофункционального центра (МФЦ). Об этом сообщила руководитель ГБУ «МФЦ ДНР» Полина Кувалдина. Она уточнила, что отделение расположено по адресу: улица Лавренева, 31.

По словам Кувалдиной, для жителей Киевского района это еще один важный шаг к упрощению получения необходимых услуг.

- Особенно важно, что новое отделение открыто в районе, который серьезно пострадал в результате боевых действий, - подчеркнула руководитель МФЦ ДНР.

На первом этапе своей деятельности новое отделение МФЦ будет работать в формате предоставления «одной услуги» по Росреестру. Уже сейчас заявители могут обращаться сюда для решения вопросов, связанных с регистрацией недвижимости.

Напомним, что в ДНР работает мобильный комплекс МФЦ. С начала года он совершил 306 выездов, в том числе на освобожденные территории Республики.

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