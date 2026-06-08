В ДНР работает мобильный комплекс МФЦ

Выездной формат работы МФЦ гарантирует доступность услуг для всех жителей ДНР. Фото (архив): ТГ/Кувалдина

Многофункциональные центры Донецкой Народной Республики активно развивают выездные форматы работы: жители могут получать государственные и муниципальные услуги без посещения стационарных отделений. Как рассказала руководитель ГБУ «МФЦ ДНР» Полина Кувалдина, выездной сервис включает в себя не только прием документов на дому, но и доставку готовых результатов оказания услуг. Такой подход особенно важен для тех, кому сложно самостоятельно добраться до офиса МФЦ.

С начала 2026 года сотрудники МФЦ обработали почти 8 тысяч заявок на выездное обслуживание. Из них более 6 тысяч заявок были исполнены в рамках льготного обслуживания.

Важным направлением работы остается деятельность мобильного комплекса МФЦ. С начала года он совершил 306 выездов. География охвата обширна: 181 поездка пришлась на удаленные населенные пункты, 68 - на освобожденные территории, 15 - в филиалы государственного фонда «Защитники Отечества», еще 42 выезда были организованы в различные организации по запросу Правительства ДНР.

МФЦ приближает госуслуги к жителям ДНР. Фото (архив): ТГ/Кувалдина

Особое значение, по словам Кувалдиной, имеет работа на освобожденных территориях. Во многих населенных пунктах продолжаются восстановительные работы, а сложная логистика и вопросы безопасности затрудняют передвижение. Несмотря на эти трудности, сотрудники МФЦ регулярно выезжают к местным жителям, чтобы обеспечить доступ к необходимым услугам.

- Каждый такой выезд - это возможность помочь человеку решить важный жизненный вопрос, оформить необходимые документы независимо от места проживания и жизненных обстоятельств, - подчеркнула руководитель МФЦ ДНР. - Мы и дальше будем развивать выездные форматы работы, чтобы услуги МФЦ оставались доступными для всех жителей Донецкой Народной Республики.

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