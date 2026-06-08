В Мариуполе продолжают восстанавливать энергоснабжение

Технические работы ведутся в непрерывном режиме. Фото: Администрация Мариуполя

В Мариуполе продолжаются активные работы по восстановлению электроснабжения. Бригады энергетиков трудятся над тем, чтобы как можно скорее вернуть свет потребителям. Об этом сообщил глава городского округа Антон Кольцов.

Он подчеркнул, что ремонтные мероприятия ведутся в непрерывном режиме.

- По мере готовности будем поэтапно возвращать свет в дома и квартиры горожан, социальные объекты и другие учреждения, - заявил Кольцов.

Глава города обратился к жителям Мариуполя с просьбой проявить терпение и понимание в связи с временными неудобствами, вызванными перебоями в энергоснабжении.

Напомним, что в Мариуполе защитят парк имени Гурова от подтоплений. Ремонтные бригады «Воды Донбасса» заменят изношенный трубопровод 1960-х годов постройки в Мариуполе. Несмотря на непростые условия, ремонтники намерены заменить старую трубу в максимально сжатые сроки.

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