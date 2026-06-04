В Мариуполе защитят парк имени Гурова от подтоплений

На проспекте Металлургов в Мариуполе производят замену старого коллектора. Фото: МАХ/Кольцов

На проспекте Металлургов в Мариуполе ведут замену старого коллектора. Об этом сообщил глава городского округа Антон Кольцов.

Работы осуществляются ремонтными бригадами «Мариупольского ПУ ВКХ» ГУП ДНР «Вода Донбасса», которые планируют полностью заменить 65 метров трубопровода диаметром 800 миллиметров, который находится в эксплуатации с 1960-х годов прошлого века и уже сильно изношен.

- Новый коллектор позволит предотвратить возможные порывы и защитить зеленые зоны парка имени Гурова от подтоплений, - заявил глава Мариуполя.

Сейчас специалисты готовят траншею для укладки нового коллектора. Глубина разрытия достигает 7 метров. Осложняющим фактором является также состав почвы - наличие насыпного грунта значительно увеличивает объемы земляных работ.

Несмотря на непростые условия, ремонтники намерены заменить старую трубу в максимально сжатые сроки.

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