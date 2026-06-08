«Купол Донбасса» за сутки ликвидировал 15 дронов ВСУ в ДНР

Система «Купол Донбасса» продолжает обеспечивать контроль воздушного пространства, фиксируя и подавляя попытки проникновения БПЛА ВСУ на территорию ДНР. Как сообщили в Штабе обороны Республики, за сутки были уничтожены 15 вражеских беспилотников.
В штабе отметили, что перехват дронов стал результатом слаженных действий расчетов ПВО и мобильных огневых групп, оперативно реагирующих на угрозы в небе над регионом.
- За прошедшие сутки над территорией ДНР системой «Купол Донбасса» нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 15 дронов противника, - говорится в сообщении.
Жителей ДНР призвали соблюдать меры безопасности: при обнаружении обломков беспилотников или любых взрывоопасных предметов необходимо срочно сообщать об этом по телефонам экстренных служб.
Напомним, что в ДНР за неделю предотвратили 110 атак дронов ВСУ. Противник пытался ударить по скоплению людей и инфраструктуре.
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