В меру жаркий и в меру дождливый день: Какой будет погода в Донецке 8 июня 2026 года

В Донецке ожидается теплый день с небольшим кратковременным дождем. Фото: Донецкий ботсад

Температура воздуха

По прогнозу Гидрометцентра России, 8 июня 2026 года в столице Донецкой Народной Республики будет переменная облачность, воздух прогреется до +28 градусов.

Осадки

8 июня 2026 года в Донецке ожидается небольшой кратковременный дождь. При этом ветер будет южным, 2 метра в секунду.

Атмосферное давление

Атмосферное давление в Донецке в этот день составит 744 миллиметров ртутного столба. Как говорят синоптики, этот показатель будет находиться в пределах нормы.

Народный календарь

8 июня 2026 года отмечается день Карпа Карполова. На Руси считалось, что в этот день хорошо ловится рыба. Народные приметы такие. Рыба плещется у поверхности водоема — к дождю. Обилие комаров — конец июня будет теплым, но дождливым. Много щавеля — к теплому лету.

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