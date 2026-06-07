В Донецке модернизируют котельную в Калининском районе

Сергей Полхов. Фото: Донбасстеплоэнерго

Генеральный директор «Донбасстеплоэнерго» Сергей Полхов осмотрел восстанавливаемую котельную в Калининском районе Донецка. Там меняют инженерные сети, а затем установят новые котлы и капитально отремонтируют оборудование.

По словам Полхова, после более чем 11 тысяч абонентов ощутят на себе, как улучшилось теплоснабжение. Срок сдачи объекта — 1 октября, но, учитывая опыт подрядчиков, восстановление завершится раньше.

Работы выполняют московские бригады. Делают качественно, по столичным стандартам.

— Сомнений нет — Донбасс восстановим. Уже более 20 тысяч объектов сделано, и это только начало. Акцент — на запросах людей. Результаты первой Народной программы уже видны, — отметил гендиректор «Донбасстеплоэнерго», призвав активно участвовать в формировании новой Народной программы «Единой России» и подавать соответствующие заявки.

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