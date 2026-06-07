Муратов: Важно не отмахиваться от жалоб жителей ДНР

На первом месте у регионального отделения - работа с людьми на результат Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Алексей Муратов на встрече с партактивом регионального Минздрава напомнил о принадлежности к команде Президента России. Он отметил, что у Владимира Путина особое отношение к Донецкому региону.

- Это видно по объемам финансирования, которые выделяются ДНР, по тому, сколько у нас восстановлено объектов и отремонтировано дорог. Но при этом с нас и большой спрос. Поэтому расслабляться нельзя, - сказал Алексей Муратов.

Скоро выборы в Государственную Думу России.

- За год мы получили порядка 70 тысяч обращений. Практически все они решены. Важно не сбавлять темпы, не отмахиваться от жалоб и не отворачиваться от людей, - добавил Муратов, говоря о том, как стать на деле партией народного доверия.

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