Министр здравоохранения ДНР проинспектировал строительство сельских больниц в регионе

Первичное звено здравоохранения модернизируют в соответствии с утвержденным федеральным проектом. Фото: МЗ ДНР

Министр здравоохранения ДНР Константин Масников во время рабочей поездки в Володарский муниципальный округ проинспектировал строительство врачебных амбулаторий в селах Заря, Касьяновка и фельдшерско-акушерского пункта в населенном пункте Малоянисоль. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

На сегодня строительные работы на объектах ведутся в соответствии с графиками. Подрядные организации выполняют обязательства.

Ожидается, что амбулатории и ФАБ оснастят в соответствии с современными стандартами.

Напомним, что эти мероприятия реализуются в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», целью которого является обеспечение доступности и качества медицинской помощи независимо от того, где человек живет.

По данным Минздрава ДНР, на этот год запланировано возведение 29 ФАБов и амбулаторий в регионе. Согласно национальному проекту, модернизация «первички» будет продолжена.

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