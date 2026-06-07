В ДНР проходит социальная акция «Малые добрые дела»

Добрых дел много не бывает. Фото: «ЕР» в ДНР

Акция «Единой России» - «Малые добрые дела» - объединяет активистов, волонтеров и неравнодушных жителей. За время ее проведения участники совершили около двух тысяч добрых дел, оказав адресную помощь нуждающимся в поддержке. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе «Единой России».

Основное внимание партийцы уделили пожилым людям, одиноким пенсионерам и маломобильным гражданам. Они доставляли питьевую воду, помогали с решением бытовых вопросов, приводили в порядок придомовые территории, убирали мусор, косили траву и спиливали сухостои. Во многих городах и поселках помощь оказывали адресно - непосредственно по обращениям жителей.

Участники акции «Малые добрые дела» проводили субботники. Также в ряде муниципалитетов прошли экологические мероприятия по высадке деревьев, кустарников и цветов.

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