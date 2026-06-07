Подразделения группировки войск «Центр», улучшив положение по переднему краю в ДНР, нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Райское, Водянское, Светлое, Шевченко, Кучеров Яр, Красноярское, Доброполье, Золотой Колодезь, Сергеевка, Грузское и Новоалександровка.
Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным оборонного ведомства, потери противника на этом направлении за сутки – более 310 военных, бронемашина «Казак», 14 авто и две 122-миллиметровые САУ «Гвоздика».
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