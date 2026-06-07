ВС РФ уверенно продвигаются вперед. Фото (архив): Минобороны РФ

Подразделения группировки войск «Центр», улучшив положение по переднему краю в ДНР, нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Райское, Водянское, Светлое, Шевченко, Кучеров Яр, Красноярское, Доброполье, Золотой Колодезь, Сергеевка, Грузское и Новоалександровка.

Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, потери противника на этом направлении за сутки – более 310 военных, бронемашина «Казак», 14 авто и две 122-миллиметровые САУ «Гвоздика».

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