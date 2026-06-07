ВС РФ уверенно продвигаются вперед. Фото (архив): Минобороны РФ

Подразделения группировки войск «Запад», взяв более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Стецковка, Моначиновка, Самборовка, Гусинка Харьковской области, Щурово, Рубцы, Пришиб, Яцковка и Лозовое ДНР.

Об этом говорится в сводке Министерства обороны Российской Федерации.

По данным оборонного ведомства, потери ВСУ на этом направлении за сутки - более 190 военных, четыре ББМ, 27 авто, два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровая гаубица М777 производства США, две станции РЭБ и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

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