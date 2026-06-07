В ДНР искусственный интеллект начнет обрабатывать обращения граждан

Андрей Чертков. Фото: Администрация Главы и Правительства ДНР

В Донецкой Народной Республике для работы с обращениями граждан и подготовки протоколов внедряют искусственный интеллект. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума, который прошел с 3 по 6 июня в городе на Ниве, рассказал Председатель Правительства ДНР Андрей Чертков.

- В этом году для нас приоритет - цифровизация Правительства, Министерств и муниципалитетов. Мы должны связаться в единую команду по документообороту и взаимодействию, - подчеркнул Чертков.

По его словам, 5-летние программы развития ДНР сформированы и находятся на стадии реализации. Уже сейчас специалисты готовят стратегические решения, рассчитанные на перспективу от 10 до 15 лет.

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