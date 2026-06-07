В Донецке 7 июня 2026 года ожидается жаркий день и без дождя Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

ПРОГНОЗ СИНОПТИКОВ

Ночью 7 июня 2026 года в Донецке ожидается ясная погода, а днем – малооблачная. Об этом сообщают синоптики.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА

По прогнозу синоптиков 7 июня 2026 года в столице Донецкой Народной Республики ночью температура воздуха будет +17..19 градусов по Цельсию. Днем воздух прогреется до +26..28 градусов.

ОСАДКИ

7 июня 2026 года в Донецке не ожидается осадков. При этом ветер будет северным, умеренным.

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Атмосферное давление в Донецке в этот день составит 746 миллиметров ртутного столба. Как говорят синоптики, этот показатель будет находиться в пределах нормы.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сезон клещей в ДНР в разгаре: Как обезопасить себя и близких

Донецкие эксперты дают советы по использованию правильных репеллентов для снижения риска при атаках клещей (подробнее)