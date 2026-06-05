Сезон клещей в ДНР в разгаре: Как обезопасить себя и близких

В парках дончан предупреждают об опасности клещей Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Пришла жаркая погода и клещи в парках и скверах, а особенно на загородных лужайках, находятся на пике активности. Случаи заражения жителей ДНР бореллиозом — инфекционным заболеванием, которое переносят иксодовые клещи — в этом году уже были.

Атака внезапная и быстрая

Как сообщает Минприроды ДНР, пик активности клещей в Республике приходится на май – июль. В лесу, лесопарковой зоне они концентрируются вдоль троп и нападают на человека с растительности.

Корреспондент «Комсомолки» в живую наблюдала подготовку такой атаки. Секунду назад на травинке, рядом с покрывалом, на котором расположилась компания, никого не было, и вдруг клещ возник буквально из ниоткуда, с огромной скоростью вскарабкался на травинку до самого кончика и завис, готовясь к атаке. Понимая, что он на поляне не один, отдых на природе пришлось свернуть.

- Клещи, находясь на ветках или траве, при приближении животного или человека могут прицепиться к нему, а потом добраться до открытых участков кожи, чаще всего - шея, волосистая часть головы, спина, подмышечные области. Слюна клеща содержит обезболивающее вещество, поэтому укус его безболезнен, и длительное время не заметен. Вместе со слюной зараженные клещи передают в кровь человека болезнетворные бактерии, - предупреждает Минприроды ДНР.

Как выбрать средство защиты

Борьба с клещами — задача местных властей. Роспотребнадзор выполняет контролирующие функции, за ситуацией следит и Минприроды ДНР. Национальный проект «Экологическое благополучие» предусматривает развитие экологического туризма, а клещи несут реальную опасность для туристов.

Но всю территорию ДНР опрыскать химикатами невозможно, так что каждый житель должен думать о своей безопасности, а также детей и домашних питомцев.

Основная мера защиты – не допускать присасывания клещей. Для этого используют средства индивидуальной защиты, в первую очередь отпугивающие средства (репелленты).

- При выборе аэрозоля или защитного крема, нужно смотреть на концентрацию двух соединений — диэтилтолуамида (ДЭТА) и перметрина и его производных. ДЭТА дезориентирует насекомых, нарушая работу их обоняния. Для защиты от клещей нужна концентрация от 20%. Средства с 10-15% ДЭТА работают в основном против комаров. Перметрин и его производные оказывают нервно-паралитическое действие. Клещ погибает при контакте с обработанной поверхностью, - рассказывает врач высшей категории Светлана Романова.

Бывают репелленты как с одним, так и с обоими составляющими. Специалисты рекомендуют средством с перметрином тщательно обработать одежду, особенно манжеты, воротник и места прилегания к телу, а с высоким содержанием ДЭТА (от 20%) - нанести на открытые участки кожи.

- Однако нужно помнить, что чем выше концентрация активных веществ, тем средство токсичнее не только для клеща. Так что нужно соблюдать правила и дозировки, указанные в инструкции или прямо на баллончике, - предупреждает Романова. - «Побочки» редки, но бывают. Длительное ежедневное применение ДЭТА может вызвать контактный дерматит, реже — угреподобные высыпания. При попадании в глаза сильно раздражает слизистые оболочки - просто промойте глаза водой. С особой осторожностью нужно применять крем от клещей и аэрозоли детям. Если малыш оближет обработанную поверхность, может быть тошнота и головокружение.

Не дайте насекомым шанса

Минприроды ДНР предупреждает, что лучшая защита от клещей – это соблюдение техники безопасности:

- Не рекомендуется без особой надобности залезать в непроходимые чащи низкорослого кустарника.

- Перемещаясь по лесу, не срывайте веток, этим действием, вы стряхиваете на себя клещей.

- Ноги должны быть полностью прикрыты.

- Спортивные трико, штаны должны быть заправлены в носки.

- Обязательно наличие головного убора.

- Длинные волосы желательно спрятать под головной убор.

- После похода по лесу, необходимо проверить и стряхнуть как верхнюю одежду, так и нижнее белье, осмотреть все тело.

- Обязательно расчесать волосы мелкой расческой.

- По возвращении домой всю одежду немедленно замочить и постирать.

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