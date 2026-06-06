Бойцы группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Военнослужащие Вооруженных сил России группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, аэромобильной, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Райское, Белозерское, Сергеевка, Доброполье, Матяшево Донецкой Народной Республики, - рассказали в Минобороны России.

Также бойцы ВС РФ уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили танк боевиков ВСУ «Leopard» производства ФРГ в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, сообщалось, что российские войска нанесли поражение украинским боевикам в районе населенных пунктов Щурово и Лозовое в ДНР.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на Константиновском направлении

Операторы БПЛА ВС РФ обнаружили на Константиновском направлении перемещение пехоты ВСУ в пункт временной дислокации (подробнее)