В ДНР заявили, что топливо на АЗС появится в ближайшие сутки

Автомобилистов просят не поддаваться панике и не создавать искусственный ажиотаж Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Правительства ДНР Андрей Чертков рассказал о текущей ситуации с обеспечением региона топливом. По его словам, запасы горючего в Республике есть, и оно поступит на АЗС в достаточном объеме.

- Топливо в Республике есть, и в течение ближайших суток появится на заправках в достаточном объеме, - заверил Чертков.

При этом глава Правительства отметил, что логистика поставок серьезно осложняется из-за участившихся атак украинских БПЛА на трассах. А это неизбежно отражается на стоимости: продавцы вынуждены поднимать цены. Однако, по словам Черткова, рост цен - это меньшее из зол по сравнению с полным отсутствием топлива и возможным транспортным коллапсом в Республике.

- Еще раз обращаюсь ко всем автомобилистам: не поддавайтесь панике, не создавайте искусственный ажиотаж. Доверяйте только официальной информации, - призвал он.

Напомним, что в ДНР принимают меры по защите бензовозов от атак беспилотников ВСУ. Глава Республики анонсировал новые меры безопасности в условиях изменившейся тактики противника.

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