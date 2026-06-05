Пушилин заявил, что подвиг генерал-лейтенанта Кутузова не забудется

Роман Кутузов был талантливым командиром, человеком выдающихся организаторских и нравственных качеств. Фото: МАХ/Пушилин

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин напомнил о трагической дате: четыре года назад в бою у населенного пункта Николаевка погиб генерал-лейтенант Роман Кутузов - командир 1-го Армейского корпуса Республики, Герой России и Герой ДНР.

Пушилин особо отметил личные и профессиональные качества Кутузова. По его словам, генерал был талантливым командиром, человеком выдающихся организаторских и нравственных качеств, истинным патриотом России, а его стойкость и мужество послужили примером для многих.

- Мы точно знаем - герои не умирают. Подвиг генерал-лейтенанта Романа Кутузова навсегда останется в нашей памяти. Его имя стало символом мужества, а его дело продолжают те, кто сегодня защищает нашу землю, - подчеркнул Глава ДНР.

Тем временем в Донецке почтили память Героя РФ и ДНР Романа Воробьева. Роман Воробьев погиб 5 июня 2023 года при отражении атаки ВСУ в районе населенного пункта Водяное.

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