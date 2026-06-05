Москва поможет ДНР внедрить цифровые технологии в строительную отрасль

Сотрудничество с Москвой позволит ДНР ускорить внедрение современных цифровых инструментов в проектирование, управление стройкой и эксплуатацию объектов. Фото (архив): ТГ/Пушилин

Москва поможет ДНР в сфере цифровизации строительной отрасли. Соответствующее соглашение было заключено с Правительством Москвы на полях Петербуржского международного экономического форума. Об этом сообщил Глава Республики Денис Пушилин.

По его словам, Москва является абсолютным флагманом в вопросах внедрения современных цифровых инструментов в градостроительство и жилищно-коммунальное хозяйство.

- Для Донецкой Народной Республики перенимать этот опыт - большая практическая ценность, - подчеркнул Пушилин.

Напомним, что в Донецкой Народной Республике продолжается внедрение цифровой среды. Так, на «цифру» вскоре перейдут местные школы. Их обеспечат необходимым оборудованием и программным обеспечением. Каждый ребенок будет пользоваться картой, которая станет не только средством платежа, но и пропуском в школу. Как только ребенок зайдет в учебное заведение, родитель сразу же получит уведомление.

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