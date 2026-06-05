В Макеевке презентовали фотовыставку «Мать Героя». Филиал фонда «Защитники Отечества» в ДНР

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Донецкой Народной Республике презентовал фотовыставку «Мать Героя» в Макеевке. На ней представлены 27 портретов, которые раскрывают трогательные истории мам, воспитавших настоящих геров.

- Сегодня мы чествуем тех, кто дал жизнь и воспитал героев. Эти портреты - не просто снимки, это истории безграничной любви, веры и самопожертвования. Мы хотим, чтобы каждый житель Республики увидел этих сильных женщин и понял весь масштаб их материнского подвига. Благодарим вас за вашу силу, доброту и любовь, - сказала заместитель руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» по общественным проектам Дарина Войтенко.

Также ко всем собравшимся обратилась Раиса Потапова, мать погибшего воина Виталия Лукина.

- Эта выставка - возможность для нас, матерей, поделиться своей болью, но и своей силой. Мы воспитали сыновей, которые не испугались, когда пришло время встать на защиту нашей земли. И мы готовы и дальше нести этот крест, поддерживая друг друга и помня о тех, кто отдал самое дорогое за мирное небо над нами, - сказала Потапова.

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