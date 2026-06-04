Двое человек пострадали в результате атак БПЛА ВСУ в Донецке

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Донецке из-за атак украинских беспилотников пострадали двое мирных жителей. Об этом сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин.
По его словам, один из инцидентов произошел в Петровском районе. Там ранен мужчина.
- По поступившей информации, в Петровском районе в результате атаки вражеского БПЛА пострадал мужчина. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение, - заявил Кулемзин.
Кроме того, сообщается, что от вражеской атаки беспилотника в Донецке также пострадала пожилая женщина.
- По поступившей информации, в Киевском районе в результате атаки БПЛА ранения получила женщина 1945 года рождения, - отметил глава Донецка.
Градоначальник добавил, что пострадавшую также доставили в больницу.
Напомним, ранее «КП Донецк» опубликовала список всех пассажиров автобуса «Подольск - Симферополь», атакованного ВСУ в Енакиево. Количество пострадавших в результате атаки ВСУ на пассажирский автобус в ДНР увеличилось до 12 человек.
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