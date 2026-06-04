Жители нескольких городов ДНР остались без воды из-за атаки ВСУ

Атака ВСУ на энергетическую инфраструктуру привела к серьезным перебоям с водой в ряде городов ДНР Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Атака ВСУ на энергетическую инфраструктуру привела к серьезным перебоям с водой в ряде городов ДНР. Из за отключения электроэнергии была прекращена подача воды сразу в нескольких населенных пунктах. Об этом сообщили в компании «Вода Донбасса».

- В результате атаки на энергетическую инфраструктуру обесточены объекты и прекращена подача воды на города: Енакиево, Юнокоммунаровск, Углегорск, Ждановка, Кировское, Дебальцево, Шахтерск, - проинформировали там.

На предприятии подчеркнули, что специалисты уже работают на местах - они готовы оперативно запустить объекты, как только будет восстановлено электроснабжение. В организации призвали жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Тем временем в Горловке из-за ремонтных работ откладывается запуск фильтровальной станции №2. Водоснабжение от фильтровальной станции будет возобновлено позже запланированного.

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