Запуск фильтровальной станции №2 в Горловке откладывается из-за ремонтных работ

Подача воды будет возобновлена после ремонтных работ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Запуск фильтровальной станции №2 в Горловке откладывается. Причиной задержки стали ремонтные работы, о чем сообщил глава городского округа Иван Приходько.

Согласно информации, полученной от руководства Республиканского управления эксплуатации коммунальных сетей (РУЭК), работы потребовали дополнительного времени. В связи с этим подача воды с фильтровальной станции будет восстановлена только после полного завершения всех необходимых технических мероприятий.

- РУЭК сообщает, что в связи с ремонтными работами сегодня, 4 июня, запуск фильтровальной станции № 2 откладывается. Водоотдача будет осуществляться после окончания ремонтных работ, - проинформировал Приходько.

Напомним, что ранее в «Воде Донбасса» рассказали о подаче воды в проблемных районах. Представитель водоканала объяснил причины перебоев с водой и рассказал о временных мерах для жителей Республики.

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