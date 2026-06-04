В Мариуполе благоустраивают въезды в город

Коммунальные службы приступили к благоустройству зеленых зон на основных въездах в город. Фото: МАХ/Кольцов

В Мариуполе коммунальные службы приступили к благоустройству зеленых зон на основных въездах в город. Об этом сообщил глава городского округа Антон Кольцов.

Работы, направленные на улучшение внешнего облика Мариуполя, ведутся сотрудниками муниципального учреждения «Зеленстрой». Основное внимание уделяется покосу травы и уходу за зелеными насаждениями на таких ключевых магистралях, как проспект Ленина и Донецкая трасса. Благоустройство охватывает въезды во все районы города.

В проведении работ участвуют как средства малой механизации, так и специализированная техника.

- Всего в благоустройстве зеленых зон задействованы 40 рабочих зеленого строительства и 4 единицы спецтехники, - отметил Антон Кольцов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе продолжается планомерная работа по благоустройству городских территорий. С приходом тепла сотрудники муниципального учреждения «Зеленстрой» сосредоточили свои усилия на уходе за цветниками.

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