В Мариуполе благоустраивают клумбы на центральных улицах и площадях

Работы по благоустройству ведутся на Комсомольском бульваре, а также на площадях Ленина и Машиностроителей. Фото: Администрация Мариуполя

В Мариуполе продолжается планомерная работа по благоустройству городских территорий. Как сообщили в администрации города, сейчас сотрудники муниципального учреждения «Зеленстрой» сосредоточили свои усилия на уходе за цветниками, которые украшают Комсомольский бульвар, а также площади Ленина и Машиностроителей.

Специалисты зеленого строительства отмечают, что поддержание клумб в хорошем состоянии создает привлекательный облик города. Своевременная прополка и удаление сорняков являются ключевыми условиями для успешного роста и пышного цветения высаженных растений.

Напомним, что три проекта благоустройства в Мариуполе претендуют на федеральное финансирование. Горожане могут проголосовать за один из них. Первый предполагает комплексную реконструкцию площади Ленинского Комсомола и прилегающей аллеи в Приморском районе. Второй - подразумевает создание универсальных рекреационных пространств на бульваре Богдана Хмельницкого в Жовтневом районе. Третий проект ориентирован на обустройство современной комфортной зоны отдыха на берегу реки Кальмиус в поселке Сартана Ильичевского района.

