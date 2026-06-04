В Донецке 4 июня 2026 года ожидается теплый день и без осадков Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН. Перейти в Фотобанк КП

ПРОГНОЗ СИНОПТИКОВ

По данным синоптиков, 4 июня 2026 года в Донецке ожидается переменная облачность ночью и днем.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА

Как говорят синоптики, в Донецке 4 июня 2026 года ночью воздух прогреется до +15..17 градусов по Цельсию. Днем ожидается, что столбики термометров поднимутся до +22..24 градусов по Цельсию.

ОСАДКИ

4 июня 2026 года в столице Донецкой Народной Республики не ожидается осадков. Весь день в Донецке будет светить солнце.

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Атмосферное давление в Донецке 4 июня 2026 года ночью и днем будет в пределах нормы, а именно 746 миллиметров ртутного столба.

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