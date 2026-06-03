Жителей ДНР просят ограничить передвижение по трассе Донецк - Горловка из-за БПЛА

Гражданам настоятельно рекомендуют соблюдать меры безопасности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В ДНР фиксируют активность вражеских дронов над трассой между Донецком и Горловкой. Об этом сообщает Штаб обороны Республики.

Гражданам настоятельно рекомендуют проявлять максимальную осторожность и соблюдать все необходимые меры безопасности при перемещении в данном районе.

- Соблюдайте меры безопасности, - призвали в Штабе обороны ДНР.

С аналогичной просьбой к гражданам обратился глава городского округа Горловка Иван Приходько.

- Высокая активность беспилотных летательных аппаратов вооруженных формирований Украины на трассе «Горловка - Донецк». По возможности ограничить передвижение, - написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, что ранним утром 3 июня БПЛА ВСУ атаковал автобус «Москва - Симферополь» в Енакиево. По предварительным данным, погибли 7 гражданских лиц. Еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе ребенок.

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