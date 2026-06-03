Пластилиновые картины, коллажи и работы в технике батик: В Мариуполе открылась выставка детских картин

В Мариуполе открылась художественная выставка «Детство - планета любви». Фото: Администрация Мариуполя

В Мариуполе открылась художественная выставка «Детство - планета любви». Об этом сообщили в администрации города.

Экспозиция выставлена в краеведческом музее и будет работать до 28 июня.

На выставке представлены более тридцати работ, созданных воспитанниками студии изобразительного искусства «Белый квадрат» Дворца культуры «Строителей». Возраст участников варьируется от 8 до 16 лет, а руководит творческим процессом Марина Иванова.

Выставленные работы выполнены в самых разных техниках.

- Картины выполнены в различных техниках: живопись, пластилинография, коллаж и батик. Есть даже работа из шерсти в акварельной технике, - рассказали в мэрии.

Напомним, что в Мариуполе произошло долгожданное событие для всех жителей города. Впервые с момента восстановления русский драматический театр открыл свои двери для зрителей. Для детей Мариуполя представили спектакль «Аленький цветочек».

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