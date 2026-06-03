Жители Ольгинки преображают родной поселок при поддержке Ямала

Жители поселка Ольгинка в ДНР продолжают благоустраивать свой населенный пункт. Фото: t.me/yamalryadom

Жители поселка Ольгинка в ДНР продолжают благоустраивать свой населенный пункт. Существенную поддержку им оказывает регион-шеф - Ямало-Ненецкий автономный округ. Об этом сообщает телеграм-канал «Ямал рядом».

Недавно в Ольгинку передали необходимую технику и материалы из Ноябрьска.

- В поселок доставили около 100 килограммов извести для побелки бордюров и обработки деревьев, а также триммеры, кусторезы и бензопилы, - говорится в сообщении.

Эта помощь стала ценным подспорьем при проведении субботников в поселке. Жители Ольгинки обустраивают улицы и ухаживают за газонами, создавая комфортные и привлекательные общественные пространства и делая свой родной поселок еще красивее и уютнее.

Напомним, ранее глава Минтранса ДНР проверил качество ремонта дорог в Волновахском округе. В Республике проинспектировали участки дорог 21Н-106 и Новотроицкое - Викторовка.

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