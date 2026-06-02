В Горловке приостановили движение по ряду маршрутов из соображений безопасности

В Горловке возникли временные сложности в работе общественного транспорта. Причиной стала угроза атак беспилотников ВСУ, из-за чего в городе были вынуждены приостановить движение ряда автобусных маршрутов. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько.

- В связи с напряженной обстановкой в городе и угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов вооруженных формирований Украины автобусные маршруты №№ 82 и 1 временно не курсируют, - заявил он.

Однако уже вскоре стало известно, что ситуация стабилизировалась. Движение на указанных автобусных маршрутах было восстановлено. Оперативные службы продолжают мониторинг обстановки.

Напомним, ранее сообщалось, что система «Купол Донбасса» подавила дрон ВСУ, целивший в толпу на рынке Горловки. Украинский FPV-дрон пытался ударить по массовому скоплению людей в городе.

