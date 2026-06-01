Первая группа школьников из Мариуполя прибыла на летний отдых в Санкт-Петербург

Для юных гостей из Мариуполя подготовили насыщенную программу. Фото: МАХ/Кольцов

В северную столицу Российской Федерации прибыла первая группа из 344 школьников из Мариуполя, которые проведут здесь летний отдых. Сопровождают детей 20 педагогов. Об этом сообщил глава городского округа Антон Кольцов.

Для юных гостей из Мариуполя подготовили насыщенную программу, включающую в себя не только познавательные экскурсии по историческим местам Санкт-Петербурга, но и разнообразные интеллектуальные, спортивные и профориентационные мероприятия. Тем временем педагоги, сопровождающие детей, получат возможность ознакомиться с передовыми образовательными практиками, которые применяются в учебных заведениях Петербурга.

- Первая летняя смена продлится до 14 июня, - уточнил Антон Кольцов.

Напомним, что в марте школьники из Мариуполя уже побывали на каникулах в Санкт-Петербурге. Тогда на весенний отдых в город-побратим отправились 115 ребят и 12 педагогов. Весенняя смена «Петербургских каникул» называлась «Созидание».

