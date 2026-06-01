Росгосцирк готов присоединить в свою систему цирков Донецка и Луганска

Росгосцирк готов присоединить к своей системе Донецкий государственный цирк «Космос» и Луганский цирк. Осталось только подписать решающий документ. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков.

По его словам, все бумаги уже в Правительстве, подготовительный этап пройден. Сейчас остался лишь технический вопрос. Беляков отметил, что программы Росгосцирка и Большого Московского цирка регулярно работают в Донбассе и Новороссии.

Ранее генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков заявил о необходимости масштабной реконструкции донецкого цирка «Космос». По его словам, здание находится в неудовлетворительном состоянии: критический износ технических систем, проблемы с отоплением и устаревший внешний вид требуют серьезного обновления. Чтобы цирк смог стать одной из ведущих цирковых площадок России, потребуется комплексная реконструкция.

