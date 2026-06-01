1 июня в Донецке температура воздуха прогреется до 17 градусов тепла

В понедельник погода в Донецке встретит первый день лета умеренной температурой и отсутствием осадков. Расскажем, какой будет погода в Донецке 1 июня 2026 года.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА

Первый день лета не порадует дончан теплом - будет скорее прохладно для этого времени года. Днем воздух прогреется только до +17 градусов, что ближе к майским показателям. Ночью столбики термометров опустятся до +7 градусов.

ОСАДКИ

По прогнозам синоптиков, 1 июня осадков в Донецке не ожидается. Днем будет переменчивая облачность - солнце будет то появляться, то скрываться за облаками. Ночью также без осадков.

ВЕТЕР

В течение суток в Донецке будет дуть западный ветер. Днем его скорость составит 4 метра в секунду, ночью немного стихнет до 3 метров в секунду.

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Атмосферное давление в столице ДНР 1 июня 2026 года будет постепенно повышаться. В утренние часы барометры покажут 739 миллиметров ртутного столба, а к ночи давление поднимется до 744 миллиметров ртутного столба. Такое повышение давления могут ощутить метеозависимые люди - возможна легкая бодрость или, наоборот, небольшое напряжение. Рекомендуется не перенапрягаться и больше отдыхать.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА

Относительная влажность воздуха в течение суток составит от 52 до 95 процентов.

