Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП
В понедельник погода в Донецке встретит первый день лета умеренной температурой и отсутствием осадков. Расскажем, какой будет погода в Донецке 1 июня 2026 года.
Первый день лета не порадует дончан теплом - будет скорее прохладно для этого времени года. Днем воздух прогреется только до +17 градусов, что ближе к майским показателям. Ночью столбики термометров опустятся до +7 градусов.
По прогнозам синоптиков, 1 июня осадков в Донецке не ожидается. Днем будет переменчивая облачность - солнце будет то появляться, то скрываться за облаками. Ночью также без осадков.
В течение суток в Донецке будет дуть западный ветер. Днем его скорость составит 4 метра в секунду, ночью немного стихнет до 3 метров в секунду.
Атмосферное давление в столице ДНР 1 июня 2026 года будет постепенно повышаться. В утренние часы барометры покажут 739 миллиметров ртутного столба, а к ночи давление поднимется до 744 миллиметров ртутного столба. Такое повышение давления могут ощутить метеозависимые люди - возможна легкая бодрость или, наоборот, небольшое напряжение. Рекомендуется не перенапрягаться и больше отдыхать.
Относительная влажность воздуха в течение суток составит от 52 до 95 процентов.
Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram
Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти рассказали о ситуации с топливом в ДНР
Председатель Правительства региона Андрей Чертков заявил о стабильном запасе топлива в ДНР (подробнее)