В ДНР подвели итоги оценки состояния загрязнения атмосферного воздуха.

В Министерстве природных ресурсов и экологии Донецкой Народной Республики подвели итоги мониторинга загрязнения воздуха за апрель 2026 года. Наблюдения велись на стационарных постах в Донецке, Макеевке, Горловке, Енакиево и Мариуполе.

Среднемесячные концентрации диоксида азота, фенола, аммиака, диоксида серы и оксида углерода не превысили санитарных норм ни в одном из городов.

Однако в Мариуполе и Енакиево зафиксировали повышенный уровень пыли, а в Мариуполе - еще и превышение по формальдегиду.

По сравнению с мартом в апреле снизились среднемесячные концентрации диоксида азота в Донецке и Макеевке, а формальдегида - в Макеевке и Енакиево. Концентрация пыли в целом по Макеевке упала в три раза, а по Донецку - в два.

- Мониторинг состояния атмосферного воздуха будет продолжен на регулярной основе с сохранением текущего охвата городов и перечня контролируемых загрязняющих веществ, - сообщили в ведомстве.

