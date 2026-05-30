Пушилин заявил, что Святогорская лавра в ДНР серьезно повреждена

Свято-Успенская Святогорская лавра в ДНР получила сильные повреждения в результате боевых действий. Об этом сообщил Глава Республики Денис Пушилин в ходе стратегической сессии, посвященной итогам работы Правительства региона в 2025 году.

Он отметил, что лавра, пока еще оккупированная ВСУ, требует серьезных восстановительных работ и, возможно, перестройки.

- Но я боюсь, что по нашему возвращению туда придется восстанавливать и местами перестраивать, потому что разрушения уже присутствуют, - заявил Пушилин.

Глава ДНР подчеркнул, что, несмотря ни на что, жители Донбасса намерены восстановить и отстроить эту важную религиозную обитель.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР побывал с рабочим визитом вице-премьер России Марат Хуснуллин. Вместе с Главой Республики Денисом Пушилиным он проверил ход восстановления религиозных святынь Донецка.

