Фото: max.ru/mchsdnr

В Центрально-Городском районе Макеевки 8-летний ребенок провалился в трехметровый колодец, однако благодаря оперативному вмешательству спасателей удалось избежать худшего. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по ДНР.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел днем во дворе одного из многоквартирных домов. По неизвестным пока причинам ребенок оказался в глубокой яме. На место происшествия немедленно прибыли спасатели.

Сотрудники МЧС спустили в колодец лестницу и успешно подняли мальчика на поверхность. К счастью, обошлось без серьезных последствий для жизни и здоровья ребенка.

- После осмотра медиков госпитализация ему не потребовалась, - сообщили в ведомстве.

В проведении спасательной операции были задействованы 5 специалистов и одна единица техники МЧС России.

Напомним, ранее в Донецке 12-летний ребенок забрался на крышу гаража и не смог спуститься. «Крышесносный» экстрим закончился для подростка вызовом спасателей.

