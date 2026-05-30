В Центрально-Городском районе Макеевки 8-летний ребенок провалился в трехметровый колодец, однако благодаря оперативному вмешательству спасателей удалось избежать худшего. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по ДНР.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошел днем во дворе одного из многоквартирных домов. По неизвестным пока причинам ребенок оказался в глубокой яме. На место происшествия немедленно прибыли спасатели.
Сотрудники МЧС спустили в колодец лестницу и успешно подняли мальчика на поверхность. К счастью, обошлось без серьезных последствий для жизни и здоровья ребенка.
- После осмотра медиков госпитализация ему не потребовалась, - сообщили в ведомстве.
В проведении спасательной операции были задействованы 5 специалистов и одна единица техники МЧС России.
Напомним, ранее в Донецке 12-летний ребенок забрался на крышу гаража и не смог спуститься. «Крышесносный» экстрим закончился для подростка вызовом спасателей.
