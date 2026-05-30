Мирный житель Горловки ранен при атаке украинского БПЛА

В Горловке в результате атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ пострадал мирный житель. По словам главы городского округа Ивана Приходько, инцидент произошел в Никитовском районе города.
- В результате удара дрона украинских террористов в Никитовском районе Горловки ранен мирный житель, - сообщил он.
Приходько добавил, что в Никитовском районе Горловки также зафиксированы повреждения гражданского автомобиля и одного из местных учреждений из-за атаки БПЛА ВСУ.
Напомним, ранее сообщалось, что 29 мая пять мирных жителей ДНР пострадали из-за ударов БПЛА ВСУ. Из-за ударов вооруженных формирований Украины в Республике повреждены шесть домов, три объекта гражданской инфраструктуры, автобус, одна коммунальная машина, один грузовик и девять легковых автомобилей.
