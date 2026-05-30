«Купол Донбасса» за сутки отразил атаки 17 дронов ВСУ в ДНР

В Республике сбили 17 беспилотников ВСУ за сутки. Фото (архив): Штаб обороны ДНР

Средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы продолжают защищать воздушное пространство ДНР, отражая атаки противника. За минувшие сутки они сбили 17 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщили в Штабе обороны Республики.

- За прошедшие сутки над территорией ДНР системой «Купол Донбасса» нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 17 дронов противника, - заявили там.

В Штабе обороны также напомнили гражданам о необходимости соблюдать бдительность. Жителей ДНР призывают незамедлительно сообщать об обнаружении обломков сбитых беспилотников или подозрительных и взрывоопасных предметов по телефонам экстренных служб.

Напомним, что в ДНР напомнили жителям правила поведения при угрозе атаки беспилотника. В Штабе обороны Республики опубликовали соответствующую памятку, которая поможет повысить уровень безопасности граждан и минимизировать риски при обнаружении или предполагаемом падении БПЛА.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Росгвардейцы в ДНР разработали уникальный тренинг по уничтожению беспилотников

В ДНР оборудовали учебный класс для отработки навыков по борьбе с БПЛА (подробнее)